Son Dakika Haberleri: Tredaş Çalışanlarından Örnek Davranış

Tredaş Çalışanlarından Örnek Davranış

1 saat önce

Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanları, Zübeyde Hanım Huzurevi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tredaş Çalışanlarından Örnek Davranış, System.String[]
Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanları, Zübeyde Hanım Huzurevi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen çalışanlar, yaşlıların gönlünü aldı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanları, Tekirdağ'da bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyaret çerçevesinde Huzurevi sakinleriyle birebir ilgilenen TREDAŞ çalışanları, yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşattı. Çalışanlar, 2019 Bocce Bahar Turnuvası kapsamında birincilik elde eden Zübeyde Hanım Bocce Takımı ile de Bocce oyunu oynanarak mutluluklarına ortak oldu. Ayrıca ziyaret kapsamında huzurevi sakini Ayşe Çetiner'in kişisel sergisi de ziyaret edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:24 Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Zübeyde Hanım, Güncel
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