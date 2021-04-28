TREDAŞ geçen yıl 1 milyon 500 bin kişinin çağrısına cevap verdi - Son Dakika

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çağrı merkezi geçen yıl 1 milyon 500 bin kişinin başvurusuna cevap verdiği bildirildi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ, elektrik dağıtım hizmeti sağladığı, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli hizmet ve tedarik sürekliliği sunmayı amaçlıyor.

TREDAŞ, müşterilerin kolay ve hızlı ulaştığı 186 çağrı merkezinde artan personel sayısı ile en iyi hizmeti vermek için 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürüyor.

TREDAŞ 186 çağrı merkezinde, 2020 yılında toplam 1 milyon 500 bini aşkın çağrı cevap verildi.

Çağrı merkezine gelen toplam 604 bin adet talebin tamamı çözümlenirken, bu taleplerden bazıları, arıza, bakım onarım, aydınlatma, sayaç işlemleri ve endeks okuma sorunları giderildi.