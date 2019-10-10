Son Dakika Haberleri: TREDAŞ'IN Edirne yatırımları 65 milyon TL'yi aşacak
Son Dakika Ekonomi TREDAŞ'IN Edirne yatırımları 65 milyon TL'yi aşacak

TREDAŞ'IN Edirne yatırımları 65 milyon TL'yi aşacak

50 dakika önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) şebeke yatırımları kapsamında 2019 yılında Edirne'ye 65 milyon TL'yi aşan yatırım yapacak.

TREDAŞ'IN Edirne yatırımları 65 milyon TL'yi aşacak, System.String[]

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) şebeke yatırımları kapsamında 2019 yılında Edirne'ye 65 milyon TL'yi aşan yatırım yapacak.


Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern ve teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Edirne'de 2019'da hayata geçirmeyi planladığı 58 projenin 39'unu tamamladı. Kalan 14 proje üzerinde de çalışmalarına hızla devam eden TREDAŞ, şu ana kadar 23 ilçe ve belde ile 19 köy şebekesini yeniledi.


Kısa süre içerisinde kalan yatırım projelerini de devreye almayı planlayan TREDAŞ, geçmiş yıllarda Edirne'ye gerçekleştirilen toplam yatırım miktarını ikiye katlayarak, yıl içerisinde toplam 65 milyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirmiş olacak.


TREDAŞ'ın hizmet verdiği Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, enerji arz güvenliğini sürdürülebilir ve kalıcı hale getirmek amacıyla ekipler büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Edirne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da üretilen arı sütünün gramı 7 lira, kilosu 7 bin lira
Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:32:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TREDAŞ'IN Edirne yatırımları 65 milyon TL'yi aşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]