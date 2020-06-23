TREDAŞ, normalleşme dönemine hazır - Son Dakika

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Korona (KOVİD-19) virüs salgını riskinin azaltılması kapsamında, çalışanları ve müşterileri için önleyici tedbirlerini arttırdı ve normalleşme dönemine hazır hale getirdi.

TREDAŞ, gerek çalışanlarının gerek ise iş ve işlemleri için ziyaret eden müşterilerinin güvenliği için önleyici tedbirlerini arttırmış ve hem çalışanları hem de müşterileri ile paylaşmıştı. Ofis çalışanlarına da dönüşümlü evden çalışma sistemi getiren TREDAŞ, normalleşme döneminde tam zamanlı çalışmaya geçti.

Bu kapsamda, pandemi döneminin başladığı Mart ayından günümüze devam eden bina girişlerinde termal kamera ve ateş ölçümünün yanı sıra, uyarıcı yer işaretleri, asansör içi bilgilendirmeleri, personel kartlı giriş sistemi, her katta temassız dezenfektan kutuları, personel servisi ve şirket araçları dezenfeksiyon işlemleri ile tıbbi malzeme atık kutusu, arıza servisinde bilgilendirici video gösterimleri gibi yenilikler de eklendi.

Enerjinin güvenli ve sürekli iletilmesi için 7 gün 24 saat sahada olan TREDAŞ, Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte vatandaşlara da maske, mesafe ve hijyen kuralları yönünde hatırlatmalarda bulundu. - TEKİRDAĞ