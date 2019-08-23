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TREDAŞ, sokak basketbolu turnuvası için sahaya iniyor

1 saat önce

1. TREDAŞ 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası Türkiye'de her yaştan basketbol severi 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ'da düzenlenecek müsabakalarda bir araya getirecek.

TREDAŞ, sokak basketbolu turnuvası için sahaya iniyor, System.String[]

1. TREDAŞ 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası Türkiye'de her yaştan basketbol severi 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ'da düzenlenecek müsabakalarda bir araya getirecek.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerindeki güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmetinin yanı sıra, spora ve sporcuya verdiği destekle de adından söz ettiriyor.


Bu kapsamda, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında "1. TREDAŞ 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nı" düzenleyecek olan TREDAŞ, başvuruları 22 Ağustos'tan itibaren kabul etmeye başladı.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu saha Anfi Tiyatro yanında kurulacak etkinlik alanında düzenlenecek turnuva için Türkiye'nin tüm illerden başvuru kabul ediliyor.


Büyük Erkekler, Genç Erkekler, Yıldız Erkekler, Küçük Erkekler ile Genç Kızlar, Küçük-Yıldız Kızlar olmak üzere toplam 6 kategoride gerçekleştirilecek turnuvada, katılımcılardan ücret talep edilmeyecek.


Kendi kategorilerinde şampiyon olan takımlara da birbirinden değerli hediyelerin verileceği etkinlikte, kategorilerine göre şampiyon olan takımlara 2.000 TL para ödülü ve yurt dışı tatilinin yanı sıra, çok sayıda sürpriz hediyeler verilecek.


Bunun yanı sıra sanatçı konserleri de yapılacak etkinlik kapsamında, 30 Ağustos akşamı Niran Ünsal ve 31 Ağustos akşamı da Gökhan Tepe sahil dolgu saha basketbol alanında vatandaşlarla buluşacak. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:57 Kaynak: İHA
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