TREDAŞ Spor Kulüb Anadolu Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TREDAŞ Spor Kulüb Anadolu Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika Spor

TREDAŞ Spor Kulüb Anadolu Şampiyonası'na hazırlanıyor

7 saat önce

Tekirdağ U16 Ligi yıldızlar kategorisinde namağlup şampiyon olan TREDAŞ, Marmara Bölge Şampiyonası'nda da ilk dört takım arasına kalarak Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

TREDAŞ Spor Kulüb Anadolu Şampiyonası'na hazırlanıyor, System.String[]

Tekirdağ U16 Ligi yıldızlar kategorisinde namağlup şampiyon olan TREDAŞ, Marmara Bölge Şampiyonası'nda da ilk dört takım arasına kalarak Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TREDAŞ) sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor Kulübü, Anadolu Şampiyonası için hazırlıklarına yoğun bir tempoda sürdürüyor. 24-28 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak olan ve 16 takımın katılım sağlayacağı Anadolu Bölgeler Şampiyonası'ndan sadece 4 takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.


TREDAŞ Spor, 2016-2017 sezonunda Türkiye 5.'si ve 2017-2018 yılında ise Anadolu yıldızlar il karması takımı ile 4.'sü olmuştu. - TEKİRDAĞ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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