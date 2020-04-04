TREDAŞ'TA enerji taleplerinde yeni düzenleme - Son Dakika

Türkiye'nin içinden geçtiği Korona (Covid-19) virüsü ile mücadele sürecinde, enerjinin güvenli ve sürekli dağıtımı için 7 gün 24 saat sahada olmaya devam edeceğini belirten Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), vatandaşların hijyen kurallarına uymaları, sosyal mesafelere dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu ve "Evde Kal" çağrısına destek olmak adına tüketicilerin çevrimiçi kanallarla işlem yapabilmesi için yeni bir uygulamaya geçtiğini duyurdu.



TREDAŞ, çalışanlarının ve etkileşimde olduğu tüketicilerin güvenliği için önleyici tedbirlerini geçtiğimiz günlerde arttırmış ve uygulamalarını paylaşmıştı. Bu kapsamda, dağıtım sistemi kullanıcılarını çevrimiçi hizmetlerden faydalanmaya davet eden TREDAŞ, son olarak elektrik proje onayları, bağlantı talepleri, geçici kabul işlemleri gibi bir kısım süreçlerin başvurularının çevrimiçi olarak yapılabilmesi için sistemlerinde geliştirmeler yaparak, sistemlerini yetkili mühendis ve fen adamlarının kullanımına sunuyor.



TREDAŞ'a, her yıl yenilenen elektrik proje müellifliği kaydı kapsamında 2020 yılı için kaydını yaptırmış olan mühendisler ve fen adamları, TREDAŞ tarafından verilecek kullanıcı adı ve şifeler ile sistemlere giriş yaparak, sistemde yer alan talep işlemlerini çevrimiçi olarak da gerçekleştirebilecekler.



Bu kapsamda, yetkili proje müelliflerine, sistem giriş bilgilerinin ve kullanım kılavuzlarının e-posta ile gönderilmesinden sonra sistemlerin kullanılabileceğini belirten TREDAŞ yetkilileri, bu süreç zarfında tüm vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde çağrısını tekrarladı. - TEKİRDAĞ