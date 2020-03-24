TREDAŞ'ta virüse karşı önlemler kapsamında planlı kesintiler iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TREDAŞ'ta virüse karşı önlemler kapsamında planlı kesintiler iptal edildi - Son Dakika

TREDAŞ'ta virüse karşı önlemler kapsamında planlı kesintiler iptal edildi

6 saat önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), korona virüs (Covid-19) salgını riskinin azaltılması kapsamında, "Evde Kal" çağrısına destek olmak için planlı elektrik kesintilerini erteledi.

TREDAŞ'ta virüse karşı önlemler kapsamında planlı kesintiler iptal edildi, System.String[]

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), korona virüs (Covid-19) salgını riskinin azaltılması kapsamında, "Evde Kal" çağrısına destek olmak için planlı elektrik kesintilerini erteledi.


TREDAŞ, gerek çalışanlarının gerek ise iş ve işlemleri için ziyaret eden müşterilerinin güvenliği için önleyici tedbirlerini geçtiğimiz günlerde arttırmış ve hem çalışanları hem de müşterileri ile paylaşmıştı. Ofis çalışanlarına da dönüşümlü evden çalışma sistemi getiren TREDAŞ, son olarak aldığı önlemlerin yanında evde kalan müşterileri için de yıl içindeki faaliyet programı çerçevesinde yer alan planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi.


Acil durum kapsamında meydana gelebilecek arıza ve enerji bağlantıları için yapılacak kesintiler haricindeki tüm planlı kesintiler iptal olurken, arıza onarım ve bakım çalışanları da herhangi bir olumsuzluğa karşı tam kadro sahada olacak.


Enerjinin güvenli ve sürekli iletilmesi için 7 gün 24 saat sahada olan TREDAŞ, Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte vatandaşlara da evinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:57 Kaynak: İHA

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