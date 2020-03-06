TREDAŞ'tan kadın çalışanlara 8 Mart jesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel TREDAŞ'tan kadın çalışanlara 8 Mart jesti - Son Dakika

TREDAŞ'tan kadın çalışanlara 8 Mart jesti

19 dakika önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

TREDAŞ'tan kadın çalışanlara 8 Mart jesti, System.String[]

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), çalışan kadın personelinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bu yıl da örnek bir uygulama ile kutladı.


Bünyesinde yaklaşık 150 kadın personele istihdam sağlayan TREDAŞ, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden uzaklaşmasını ve bu özel günü sadece kendilerine ayırmaları için kadın personeline bu yıl için fazladan bir gün izin hakkı sağladı.


TREDAŞ, 3 yıldır aralıksız devam eden 8 Mart izin uygulamasının, bu yıl hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle kadın personelinin izinlerini tercih ettikleri güne göre 6 veya 9 Mart tarihlerinde kullanabileceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:37 Kaynak: İHA
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