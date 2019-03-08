Son Dakika Haberleri: Tredaş'tan Kadın Çalışanlarına "İzin" Jesti

Tredaş'tan Kadın Çalışanlarına "İzin" Jesti

1 saat önce

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

Tredaş'tan Kadın Çalışanlarına
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

TREDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergin Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların sadece 8 Mart'ta değil her zaman el üstünde tutulması gerektiğini söyledi.

Şirket olarak kadınlara çok değer verdiklerini aktaran Akgün, "Kadınlar bizim baş tacımız. Şirketimizde de aynı mantıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadın çalışanlarımıza yönelik bir günlük idari izin kararı verdik." dedi.

TREDAŞ insan kaynakları birimi çalışanı İrem Norluoğlu da şirketlerinin böyle bir karar almasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kararın sevindirici olduğunu ifade eden Norluoğlu, "Şirketimize bu izin için çok teşekkür ediyorum. Kadınlar Günü'nün mesaj veya çiçekle kutlanmasının yanı sıra kendilerine vakit ayırabilecekleri bir gün sunulması bence oldukça sevindirici." diye konuştu.

Şevkiye Yaldız da çocuğuna daha fazla zaman ayırabileceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Şirketimize ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi

Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 12:12:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tredaş'tan Kadın Çalışanlarına "İzin" Jesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]