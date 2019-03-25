Son Dakika Haberleri: Trekkingcilerin Tercihi Mudurnu Oldu

Trekkingcilerin Tercihi Mudurnu Oldu

1 saat önce

İstanbul ve İzmit'ten gelen 45 kişilik trekking ekibi, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yürüyüş yaptı.

Trekkingcilerin Tercihi Mudurnu Oldu, System.String[]
İstanbul ve İzmit'ten gelen 45 kişilik trekking ekibi, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yürüyüş yaptı.

İstanbul ve İzmit'ten gelen ekip, Mudurnu ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Daha sonra ekip, Nallıhan kara yolunda yaklaşık 7 kilometre yürüdü. Yürüyüşün ardından Çocuk Kayası mevkisinde piknik yapıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Rehber Zeki Çepni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mudurnu ilçesinden ve doğasından çok mutlu olduk. Çok güzel bir organizasyonla yürüyüş alanımız oldu. Bölgeye her zaman yürüyüşler düzenleyeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Bolu, İstanbul, İzmit, Mudurnu, Kültür Sanat
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