Tremor Nedir ve Neden Olur? Tremor Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Tremor, oldukça yaygın olan bir hastalık türüdür. Birçok belirtisi olduğu gibi, bu belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Tedavisi ise mümkün olan bir hastalıktır.

Tremor Nedir?

Tremor, yaygın olarak bilinen ismi ile titreme hastalığıdır. Titreme hastalığının yaşanması sonucunda vücudun herhangi bir yerinde istemsiz hareketler görülebilir. Bazı durumlarda kısa süren tremor hastalığı bazen ise uzun süre devam edebilir. Ciddi bir durum olup olmadığı ise hastanın kontrol edilmesi ile belirlenmektedir.

Tremor Neden Olur?

Titreme hastalığı, çoğu zaman ciddi durumlara neden olmadığı gibi kısa zamanda geçebilir. Tabi bu hastalığın ciddi problemlere neden olduğu durumlarda görülmüştür. Bu gibi ciddi durumlarda en uygun tedavi yöntemi belirlenmesi gerekmektedir. Bu tedavi yöntemine göre hastalık kontrol altına alınabilir.

Titreme hastalığının görülüp görülmemesi ise bazı nedenlere bağlıdır. Bu nedenlerden dolayı tremor ortaya çıkabilir.

Tremor Nedenleri Nelerdir?

Yoğun stres altında olmak,

Yaşlılık,

Kas problemleri,

Düşük kan şekeri,

Aşırı derecede kafein tüketimi.

Titreme hastalığı normal nedenlerden olabileceği gibi tıbbi durumlardan dolayı da olabilir.

Tıbbi kaynaklı nedenler;

Beyinde yaşanan hasar,

İnme,

Alkolizm,

Parkinson hastalığı,

Vücudun şok fazla tiroid hormonu üretmesi,

Bağışıklık sisteminde yaşanan bozukluklar.

Titreme hastalığına neden olan durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden biri veya birkaçı aynı anda hastada görülebilir. Yani bazen tek bir nedenden dolayı ortaya çıkan tremor, bazen ise birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir.

Tremor Belirtileri Nelerdir?

Titreme hastalığı görülen kişilerde farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Görülen belirtilerin tremor olup olmadığı tespit edildikten sonra tedavi yöntemleri belirlenebilir.

Yazma zorluğu,

Ses tonunda farklılıklar,

El, yüz, kafa, bacak ve daha birçok yerde istemsiz olarak sallanma görülmesi,

Herhangi bir eşyayı tutarken zorluk çekilmesi (örneğin; çatal ve bıçak kullanmakta zorlamak gibi).

Tremor Tanısı

Tremor tanısı koyulması için öncelikle hastada görülen belirtiler kontrol edilir. Yaygın olarak görülen tremor belirtilerinin hastada ortaya çıkması sonucunda tanı konulabilir.

Tremor tanısı için fiziki muayene yapılabilir. Hastanın refleksleri ve kas yapısı bu fiziki muayane ile tespit edilebilir. Ayrıca kan ve idrar örnekleri alınarak çeşitli testler yapılır. Bu tanı konulduktan sonra hastalığın çözümleri değerlendirilir ve tedaviye başlanır.

Tremor Tedavisi Nasıl Olur?

Tremor, tedavisi mümkün olan bir hastalık olarak bilinmektedir. Hastalığın kendiliğinden geçeceği durumlarda tedaviye gerek duyulmaz. Ancak, tedavi gerektiren durumlarda birçok yöntem denenebilir. Bu tedavi yöntemleri ile titreme hastalığından kurtulabilirsiniz.

1- İlaç Tedavisi

Tremor tedavisi için ilk yol ilaç kullanımıdır. İlaç tedavisi sayesinde yaşanan titreme sonlandırılabilir.

2- Fizik Tedavi

Fizik tedavi ile kasların hareketleri kontrol altına alınabilir. Kasların kontrolü sağlandıktan sonra titreme yaşanan bölgede iyileşme görülebilir.

3- Beyin Stilümasyon Cerrahisi

Bu tedavi yöntemi ile beyne müdahale edilmektedir. Hastalığın nedeni belirlendikten sonra beyin dalgaları ile titreme kontrol altına alınmaya çalışılır.

4 - Botoks Enjeksiyonları

Bu tedavi yöntemi, yüz ve kafada titreme yaşayan kişiler için etkili bir çözümdür.

Titreme hastalığından kurtulmak için kafein içeren besinleri tüketmekten uzak durulmalıdır. Ayrıca stresin azaltılması gerekir. Bazı durumlarda ise yaşam tarzında değişiklikler yapılabilir.