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Tren Altında Kalan 'Güçlü' Hayata Tutundu - Son Dakika

Tren Altında Kalan 'Güçlü' Hayata Tutundu

24.12.2021 18:16
Tren Altında Kalan 'Güçlü' Hayata Tutundu

Menemen Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri, üç ay önce Menemen'de bir trenin çarpması sonucu ağır yaralanan bir köpeğin ölmek üzere olduğu bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Menemen Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri, üç ay önce Menemen'de bir trenin çarpması sonucu ağır yaralanan bir köpeğin ölmek üzere olduğu bildirilmesi üzerine harekete geçti. Hemen köpeğin bulunduğu bölgeye giden ekipler, ağır yaralı haldeki köpeği tesislerine götürdü. Veteriner hekimler, yaptıkları inceleme sonucu ağır yaralanan köpeğin ön ve arka bacağı ile kuyruğunu ampute etmek zorunda kaldı. Can dost, yapılan 3 ağır operasyonun ardından ise hayata tutunmayı başardı. Tedavi süreci devam eden ve belediye ekiplerince sağlık durumu hassasiyetle takip edilen köpeğe, bakımevi çalışanları 'Güçlü' ismini verdi. Hekimlerin 'tam bir savaşçı' olarak tanımladığı Güçlü, sahiplendirilmeyi bekliyor.

CAN DOSTLAR BİZE EMANET

Can dostların her zaman yanında olduklarını dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Onlar, bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Bizlere Allah'ın bir emaneti... Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaparak, Güçlü'nün yaşama tutunmasını sağladı. Ölmek üzereyken şimdi yürüyebiliyor. Can dostumuzun yaşama tutunması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

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Menemen Belediyesi, DOST Partisi, Veteriner, Menemen, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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