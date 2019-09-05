Son Dakika Haberleri: Tren camından içeri sarkıp telefonları çaldılar
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Tren camından içeri sarkıp telefonları çaldılar

3 saat önce

Arjantin'de 3 hırsız, metro istasyonunda, trenin hareket ettiği anda açık camlardan içeri kollarını sokarak vatandaşların telefonların çaldı.

Tren camından içeri sarkıp telefonları çaldılar, System.String[]
Arjantin'de 3 hırsız, metro istasyonunda, trenin hareket ettiği anda açık camlardan içeri kollarını sokarak vatandaşların telefonların çaldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen akıl almaz hırsızlığın failleri, polis tarafından yakalandı.

Olay, başkent Buenos Aires'in San Juan metro istasyonunda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, peronda 3 hırsızın trenin kalkmasını beklediği; trenin hareket etmesi ile hızla açık olan camlara yöneldikleri görüldü. Görüntülerde, hırsızların bir anda kollarını camdan içeri soktukları ve o esnada ellerinde telefon olan yolculara hamle yaparak telefonları saniyeler içinde çaldıkları görülüyor. Telefonları alan hırsızlar ardından hiçbir şey yokmuş gibi istasyonda yürüyor.
POLİS DE HIZLI ÇIKTI

Durumun haber verilmesi sonrası istasyonda görevli polisler, eşkalleri belirlenen hırsızların metrodan ayrılmasına fırsat vermeden bölgeye intikal etti. Çok sayıda polis, 3 hırsızın etrafını kuşatarak onları gözaltına aldı.

Yaşanan o anlar istasyondaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Hırsızların peronda beklemesi
-Metronun hareket etmesi
-Hırsızların hareket eden metronun camından içeri sarkarak telefonları çalması
-Polislerin hırsızları yakaladıkları anlar


Arjantin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:32 Kaynak: DHA
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