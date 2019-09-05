Tren camından içeri sarkıp telefonları çaldılar

Arjantin, (DHA) ? Arjantin'de 3 hırsız, metro istasyonunda, trenin hareket ettiği anda açık camlardan içeri kollarını sokarak vatandaşların telefonların çaldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen akıl almaz hırsızlığın failleri, polis tarafından yakalandı.

Olay, başkent Buenos Aires'in San Juan metro istasyonunda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, peronda 3 hırsızın trenin kalkmasını beklediği; trenin hareket etmesi ile hızla açık olan camlara yöneldikleri görüldü. Görüntülerde, hırsızların bir anda kollarını camdan içeri soktukları ve o esnada ellerinde telefon olan yolculara hamle yaparak telefonları saniyeler içinde çaldıkları görülüyor. Telefonları alan hırsızlar ardından hiçbir şey yokmuş gibi istasyonda yürüyor.

POLİS DE HIZLI ÇIKTI

Durumun haber verilmesi sonrası istasyonda görevli polisler, eşkalleri belirlenen hırsızların metrodan ayrılmasına fırsat vermeden bölgeye intikal etti. Çok sayıda polis, 3 hırsızın etrafını kuşatarak onları gözaltına aldı.

Yaşanan o anlar istasyondaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.