Son Dakika Haberleri: Tren çarpan 2 yaşındaki Barış, yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Tren çarpan 2 yaşındaki Barış, yaşamını yitirdi

Tren çarpan 2 yaşındaki Barış, yaşamını yitirdi

2 saat önce

OSMANİYE'de raylar üzerinde oyun oynarken yolcu treninin çarptığı Barış Polat (2), hayatını kaybetti.

Tren çarpan 2 yaşındaki Barış, yaşamını yitirdi, System.String[]

OSMANİYE'de raylar üzerinde oyun oynarken yolcu treninin çarptığı Barış Polat (2), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Akyar köyü Karabahadır Mahallesi'nde meydana geldi. Toprakkale Yolu üzerindeki çiftlik evlerinin yakınlarından geçen tren rayları üzerinde oynamaya başlayan Barış Polat'a makinist S.A. idaresindeki Adana- Elazığ seferi yapan yolcu treni çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Vagonların altında kalarak olay yerinde yaşamını yitiren Barış Polat'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Osmaniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi
Tırın çarptığı simitçinin bacağı koptu Son Dakika: Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 17:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tren çarpan 2 yaşındaki Barış, yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]