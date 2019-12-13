Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Burdur'da tren raylarını kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tren çekicisinin altında kaldı.

Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü, System.String[]

Burdur'da tren raylarını kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tren çekicisinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hızırilyas Mahallesi'nde tren raylarından geçmek isteyen Hacer Ünlü (48) isimli kadına hem karayolunda hem de raylarda hareket kabiliyeti olan yol bakım kamyonu (çekici) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Hacer Ünlü, olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Hacer Ünlü yaşamını yitirdi.


Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Hacer Ünlü'nün yakınları hastane morgu önünde gözyaşlarına boğuldu. - BURDUR

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş
Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar

Son Dakika Haberleri
23:38 Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:36 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
23:36 Isparta'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
23:36 İstanbul Valiliğinden "Yeni Yıl Yortusu" etkinliği - Son Dakika
23:35 İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:44:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]