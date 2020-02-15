Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte trenin bir ekmek kamyonetine çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, System.String[]

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte trenin bir ekmek kamyonetine çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Sülümenli kabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 TE 390 plakalı ekmek yüklü kamyonete Afyonkarahisar'da Konya istikametine giden 36008 sefer sayılı yük treni çarptı. Trenin 500 metre sürüklediği kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) hayatını kaybetti.


Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte geçtiğimiz hafta da bariyerleri devirip geçmeye çalışan farklı bir ekmek kamyonetine tren çarpmış, sürücüsü de ağır yaralanmıştı. - AFYONKARAHİSAR

Sülümenli, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
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