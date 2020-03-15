Tren garına elektrik sağlayan kablo yakılınca bölgeye 3 saat elektrik verilemedi - Son Dakika

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, trafo dışındaki elektrik kablosunun yakılması sonucu tren garı ve çevredeki binalara 3 saat elektrik verilemedi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi Barış Pınarı viyadüğü altında bulunan elektrik trafosu dışındaki kablonun yakıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yakılan ateşin üzerinde elektrik kablosu olduğunu gören polis, durumu elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdi.

Kablonun yanması nedeniyle tren garı ile çevredeki binalarda yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Şirket yetkililerinin çalışmasının ardından gar ve binalara yeniden elektrik verildi.

Polis, olaya ilişkin bir kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan ateşin, bölgede alkol alan kişiler tarafından ısınmak için yakıldığı, elektrik kablosunun da söz konusu kişilerce ateşin üzerine atıldığı iddia edildi.