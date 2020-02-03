Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı

7 saat önce

Kayseri'de tren garında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'de tren garında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan tren garında meydana gelen olayda, amca ve yeğen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.K. bacağından bıçaklanarak yaralandı. O.K. sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. O.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
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