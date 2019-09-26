Tren garında çocuklara

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) kuruluşunun 163. yılı etkinlikleri çerçevesinde, "Turistik Doğu Ekspresi" ile Kars Garı'na gelen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, çocuklara konser verdi.

Etkinlikler çerçevesinde, Ankara Garı'ndan başlayan turne kapsamında "Turistik Doğu Ekspresi" ile yola çıkıp güzergahtaki Erzincan ve Erzurum'da konser veren İzmir Senfoni Orkestrası, ardından aynı tren ile turnenin üçüncü durağı olan Kars'a ulaştı.

Orkestradaki sanatçılar, Kars Garı'nda çocuklara konser verdi.

Okullardan gelen çok sayıda öğrencinin arasında ilk kez konser izleyenler de vardı.

Öğrencilerden Rabia Karadağ, AA muhabirine, ilk kez konsere geldiğini ve çok güzel dakikalar geçirdiğini söyledi.

Konseri çok beğendiğini ifade eden Karadağ, "Konseri organize edenlere çok teşekkür ediyorum, bize keyifli anlar yaşattılar. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'na da teşekkür ediyorum, ellerine sağlık, çok beğendik, en sevdiğim müzikleri çaldılar." diye konuştu.

Orkestra, saat 18.00'de aynı garda yetişkinlere yönelik konser verecek.