Tren, Hafif Ticari Araca Çarptı 1 Ölü, 1 Yaralı
13 dakika önce
Niğde'de yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Niğde
'de yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Özel İdare kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Mehmet Uğur (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre tren geçişi sırasında kapalı olan bariyerin köşesindeki açıklıktan geçmeye çalıştı. Rayların üzerinde hafif ticari araca çarpan tren, aracı yaklaşık 250 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Yüksel
'in (40) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Uğur ise ambulansla hasteneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Raylardaki otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:46 Kaynak: DHA
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