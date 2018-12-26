Son Dakika Haberleri: Tren, Hafif Ticari Araca Çarptı 1 Ölü, 1 Yaralı

Tren, Hafif Ticari Araca Çarptı 1 Ölü, 1 Yaralı

13 dakika önce

Niğde'de yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Niğde'de yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Özel İdare kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Mehmet Uğur (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre tren geçişi sırasında kapalı olan bariyerin köşesindeki açıklıktan geçmeye çalıştı. Rayların üzerinde hafif ticari araca çarpan tren, aracı yaklaşık 250 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Yüksel'in (40) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Uğur ise ambulansla hasteneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Raylardaki otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:46 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Yaşayan Türk Profesör, 3 Yaşındaki Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış

Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü Köpek Ölülerini Kefenleyip Belediye Binası Önüne Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 06:59:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tren, Hafif Ticari Araca Çarptı 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]