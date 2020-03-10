Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Tren, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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UŞAK (İHA) – Uşak'ın Banaz ilçesinde, demiryolundan geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treni çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
UŞAK (İHA) – Uşak'ın Banaz ilçesinde, demiryolundan geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treni çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Olay, Banaz ilçesi Corum Köyü mevkiinde meydana geldi. Demiryolundan geçmeye çalışan 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari araca, yük treni çarptı. Metrelerce sürüklenen araçta bulanan iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor. - UŞAK
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