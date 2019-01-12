Tren Hattında Kaza Yapan İki İş Makinesi Çekildi (Havadan Ek Görüntülerle)
22 dakika önce
Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA- KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.
Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul
DHA- KAZLIÇEŞME - Halkalı
şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme
-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesiminde meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdi. İki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçtan atlayan iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan çalışma sonrası iki iş makinesi çekilerek götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:18 Kaynak: DHA
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