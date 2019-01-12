Tren Hattında Kaza Yapan Lokomotif ve Bakım Onarım Aracı Birbirinden Ayrıldı
20 dakika önce
Gebze-Halkalı Banliyo tren hattında kaza yapan lokomotif ve bakım onarım aracı birbirinden ayrıldı.
Gebze- Halkalı
Banliyo tren hattında kaza yapan lokomotif ve bakım onarım aracı birbirinden ayrıldı. Lokomotif olay yerine gelen bir başka lokomotif tarafından çekilerek götürüldü.
Gebze- Halkalı Banliyo tren hattında sabah saat 09.30 sıralarında kafa kafaya çarpışan lokomotif ve bakım onarım aracı birbirinden ayrıldı. Lokomotif olay yerine gelen bir başka lokomotif tarafından çekilerek götürüldü. Kazanın sonrasında bakım onarım aracından kopan parçaların raylara savrulduğu görüldü. Olayın etkisiyle bakım onarım aracının kabinin tamamen parçalandığı ve kullanılamaz hale geldiği dikkat çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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