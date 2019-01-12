Tren Hattında Kaza Yapan Lokomotif ve Bakım Onarım Aracı Birbirinden Ayrıldı
1 saat önce
Tren hattında kaza yapan lokomotif ve bakım onarım aracı birbirinden ayrıldı Lokomotif olay yerine gelen bir başka lokomotif tarafından çekildiİSTANBUL - Gebze-Halkalı Banliyo tren hattında kaza yapan lokomotif ve bakım onarım aracı birbirinden ayrıldı.
Tren hattında kaza yapan lokomotif ve bakım onarım aracı birbirinden ayrıldı
Lokomotif olay yerine gelen bir başka lokomotif tarafından çekildi
İSTANBUL - Gebze- Halkalı
Banliyo tren hattında kaza yapan lokomotif ve bakım onarım aracı birbirinden ayrıldı. Lokomotif olay yerine gelen bir başka lokomotif tarafından çekilerek götürüldü.
Gebze- Halkalı Banliyo tren hattında sabah saat 09.30 sıralarında kafa kafaya çarpışan lokomotif ve bakım onarım aracı birbirinden ayrıldı. Lokomotif olay yerine gelen bir başka lokomotif tarafından çekilerek götürüldü. Kazanın sonrasında bakım onarım aracından kopan parçaların raylara savrulduğu görüldü. Olayın etkisiyle bakım onarım aracının kabinin tamamen parçalandığı ve kullanılamaz hale geldiği dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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