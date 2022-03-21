Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı

21.03.2022 13:13
Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Isparta-İzmir tren hattındaki ray bağlantı somun ve cıvatalarını çalan 3 kişi yakalandı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Isparta- İzmir tren hattındaki ray bağlantı somun ve cıvatalarını çalan 3 kişi yakalandı.

Olay, Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S., M.A ve E.A. isimli 3 kişinin Isparta-İzmir tren hattındaki raylar üzerinde bulunan ray bağlantı somun ve cıvatalarını çaldığı tespit edildi. Şahıslar, Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla sökmüş oldukları 60 adet ray bağlantı cıvatası ve cıvataları sökmede kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

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Keçiborlu, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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