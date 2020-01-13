Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı - Son Dakika

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı

6 saat önce

Polonya'da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı.

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı, System.String[]

Polonya'da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı. Tren, dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı, iş makinesi yola düştü.

Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi. Tren yolu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir TIR'ın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor. Görüntülerde,  hızla gelen trenin geçişini tamamlamak üzere olan TIR'a çarptığı ve  dorsedeki iş makinesini yola düşürdüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazanın farklı açılardan görüntüleri


Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:18 Kaynak: DHA
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