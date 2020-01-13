Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan tır'a çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan tır'a çarptı - Son Dakika

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan tır'a çarptı

6 saat önce

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptıPolonya (DHA) ? Polonya'da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı.

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı

Polonya (DHA) ? Polonya'da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı. Tren, dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı, iş makinesi yola düştü.

Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi. Tren yolu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir TIR'ın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor. Görüntülerde TIR tam geçişini tamamlamak üzereyken hızla gelen trenin TIR'a çarptığı; dorsedeki iş makinesi yola düşürdüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan tır'a çarptı

Polonya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:32 Kaynak: DHA
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