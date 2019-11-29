Son Dakika Haberleri: Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Afyonkarahisar- Denizli seferini yapan Pamukkale Express yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet metrelerce savruldu. Kazada kamyonetteki S.A., A.A.Ö. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı. Yaralılardan S.A., yolda tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise  hastanede tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Dazkırı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:44 Kaynak: DHA
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