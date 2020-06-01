Tren hemzemin geçitte tırı biçti: 1 ölü - Son Dakika

Sürücünün cansız bedeni Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaza, ilçeye bağlı Şekeroba Mahallesi kırsalında bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Güzergah üzerinde ilerleyen yük treni hemzemin geçidinden geçmekte olan Y.B.'nin (37) kullandığı tıra çaptı. Çarpmanın şiddetiyle tır ikiye bölünürken, sürücü olay yerine hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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