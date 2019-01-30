Son Dakika Haberleri: Tren ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tren ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

53 dakika önce

Tren ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Tren ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran B. yönetimindeki 50 EV 220 plakalı otomobil ile yük treni hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan Güler B. ağır yaralanırken, Duran S.'de yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, hemzemin geçidin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Kazaya karışan otomobil de, çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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