Tren ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
53 dakika önce
Tren ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Tren ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KAYSERİ - Kayseri
'de yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocasinan
İlçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran B. yönetimindeki 50 EV 220 plakalı otomobil ile yük treni hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan Güler B. ağır yaralanırken, Duran S.'de yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri, hemzemin geçidin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Kazaya karışan otomobil de, çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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