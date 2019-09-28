Son Dakika Haberleri: Tren kamyonete çarptı, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tren kamyonete çarptı, 1 yaralı

50 dakika önce

Malatya'da trenin kamyonete çarpması soncu 1 kişi yaralandı.

Tren kamyonete çarptı, 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da trenin kamyonete çarpması soncu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Sivas yolu Dilek Mahallesi ile Yazıhan ilçesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi.


Malatya'dan Hekimhan ilçesi istikametine giden 53071 sayılı yük treni, iddiaya göre, tren hemzemin geçidine kontrolsüz olarak giren 06 AEZ 347 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, bir kişi hafif yaralı olarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MALATYA

Malatya, Yazıhan, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balık fiyatları, beyaz eti solladı
Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 11:56:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tren kamyonete çarptı, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]