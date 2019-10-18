Son Dakika Haberleri: Tren kazası güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Tren kazası güvenlik kamerasında

Tren kazası güvenlik kamerasında

38 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Önceki gün Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde meydana gelen feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Medine Arkçı'ya (89), makinistliğini Mesut K.'nin yaptığı tren çarptı. Adana- Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi isimli yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:34 Kaynak: İHA
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