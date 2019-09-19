Tren kazası sonrası seferler otobüslerle aktarmalı yapıldı
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Tren kazası sonrası seferler otobüslerle aktarmalı yapıldıBİLECİK - Bilecik'te meydana gelen kılavuz treni kazası nedeniyle kapanan hızlı tren hattındaki yolcular otobüslerle Bozüyük ve Bilecik hızlı tren istasyonlarına taşınarak aktarmalı olarak yolculuk yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
Tren kazası sonrası seferler otobüslerle aktarmalı yapıldı
BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen kılavuz treni kazası nedeniyle kapanan hızlı tren hattındaki yolcular otobüslerle Bozüyük ve Bilecik hızlı tren istasyonlarına taşınarak aktarmalı olarak yolculuk yaptı.
Kaza nedeniyle İstanbul- Konya ve İstanbul- Ankara hızlı tren seferleri de bir süre durdu. Yolcular otobüslerle Bilecik ve Bozüyük hızlı tren istasyonlarına otobüslerle taşındı. Hızlı tren istasyonları önünde aktarımlar sırasında hareketli dakikalar yaşandı. Vatandaşlar kendilerinin mağdur edilmeden aktarma işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan ve iletişim ve ulaşımı noksansız olarak yerine getiren yetkililere teşekkür ettiler.
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