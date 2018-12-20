Son Dakika Haberleri: Tren kazası soruşturmasında olay yerinde keşif yapıldı

Tren kazası soruşturmasında olay yerinde keşif yapıldı

13 saat önce

Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına yönelik soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları olay yerinde keşif yaptı.

Tren kazası soruşturmasında olay yerinde keşif yapıldı, System.String[]
Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına yönelik soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları olay yerinde keşif yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:38 

Aralık, Ankara, Ekonomi
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