Tren kazası soruşturmasında olay yerinde keşif yapıldı
13 saat önce
Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına yönelik soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları olay yerinde keşif yaptı.
Ankara
'da 13 Aralık
2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasına yönelik soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları olay yerinde keşif yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:38
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