Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

22.07.2022 18:45
Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden Mersin istikametine giden yük treni, asfalt firmasının taşeronluğunu yapan 34 TY 6352 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan Ö.U. (34) ile Mehmet İspir (40) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet İspir hayatını kaybederken, Ö. U.'nun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tren kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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