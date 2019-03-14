Son Dakika Haberleri: Tren Kazasında 2 Makinist Gözaltına Alındı

Tren Kazasında 2 Makinist Gözaltına Alındı

1 saat önce

Tren kazasında 2 makinist gözaltına alındı Raydan çıkan akaryakıt tankerleri tahliye ediliyorANKARA - Ankara Sincan'da Kırıkkale istikametinde seyrederken raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin raylara geri oturtulması ve mevcut akaryakıtın tahliye edilme işlemine başlandı.

Tren kazasında 2 makinist gözaltına alındı
Raydan çıkan akaryakıt tankerleri tahliye ediliyor

ANKARA - Ankara Sincan'da Kırıkkale istikametinde seyrederken raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin raylara geri oturtulması ve mevcut akaryakıtın tahliye edilme işlemine başlandı. Tren kazası sonrasında makinist M.K. ve U.E. gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde, Kocaeli'nden Kırıkkale'ye giden akaryakıt treni raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Ancak akaryakıt taşıyan yük trenin tehlike arz edebilecek olmasından dolayı, mevcut akaryakıtın tahliye işlemine başlandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte TCDD'ye ait ekipler çalışmaları hızlandırdı. Gerekli düzenleme ve onarım işlemleri başlatıldı. Ekipler, kazada hasar almayan ve mevcut hareket kabiliyeti bulunan akaryakıt yüklü tankerleri bölgeden uzaklaştırdı. Raydan çıkan akaryakıt tankerlerinde bulunan akaryakıtın tahliyesi için kaza yerine yeni tankerler sevk edildi. Öte yandan Yüksek Hızlı Tren ve Başkentray baliyö seferleri ise devam etti. AFAD ekipleri güvenlik önlemlerini alırken makinistlerin de ifadesi alınmak üzere Emniyete görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Makinistlerinde buradaki sorgularının ardından gözaltına alındığı bilgisine de ulaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Makinist, 3. Sayfa
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