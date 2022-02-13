Son dakika haber: SPOR Tren kazasında ayağı kesilen Eren'e takım arkadaşlarından anlamlı destek - Son Dakika

Tren kazasında ayağı kesilen Eren'e takım arkadaşlarından anlamlı destek

Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)- Amasya'da antrenmana giderken dengesini kaybedip, düştüğü ray ile tren arasında sıkışması sonrası ayağını kaybeden futbolcu Eren Bulut'un (15) takım arkadaşları oynadıkları resmi maçın 5'inci dakikasında sağ ayaklarını kaldırıp, saygı duruşunda bulundu. Maçın ardından cep telefonuyla görüntülü aradığı takım arkadaşlarının galibiyetini kutlayan Bulut, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kentteki tren garında, 14 Ocak'ta meydana gelen kazada, Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. Sağ ayağı tren ile ray arasına sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamayarak kesildi.

TEK AYAKLA SAYGI DURUŞU

Kentte Amatör Lig'de U 16 karşılaşmasında Amasya İl Özel İdarespor, Amasyaspor 1968 FK ile karşı karşıya geldi. İl Özel İdaresporlu oyuncular, takım arkadaşları Eren Bulut'un 5 numaralı formasından esinlenip, müsabakanın 5'inci dakikasında sağ ayaklarını kaldırarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna İl Özel İdarespor'un yanı sıra rakip takım oyuncuları da destek verdi. Amasya İl Özel İdarespor'un 3-0'lık galibiyeti ile sona eren karşılaşmada, genç futbolcular, takım arkadaşları Eren'in forması ile sahada tur atıp, atılan golleri kendisine armağan etti.

"MORALİM İYİYDİ ŞİMDİ DAHA DA İYİ OLDU"

Maç sonrası cep telefonuyla görüntülü arkadaşlarını arayan Eren Bulut, herkese teşekkür etti. Bulut "Mutlu oldum, moralim iyiydi şimdi daha da iyi oldu. Bende orada olmak isterdim. Arkadaşlarım bana çok güzel bir jest yaptılar. Hepsini seviyorum benim için oynayıp kazandılar" dedi.

"GOLÜMÜ EREN İÇİN ATTIM"

Maç sonrası konuşan Eren'in takım arkadaşı Hamdi Mert (16), "Bu maçta bugün Eren için savaştık mücadele ettik ve golümü de Eren için attım. Bu maçı da Eren için alacağız. Eren geçmiş olsun hepimiz seni çok seviyoruz. Eren kardeşim maalesef kötü bir kaza geçirdi ve sağ ayağını kaybetti. Eren'in forma numarası da 5 numara olduğu için bizlerde maçın 5'inci dakikasında hepimiz sağ ayağımızı kaldırıp ona saygı ve sevgi duruşunda bulunduk" diye konuştu.

"İNŞALLAH EREN İÇİN ŞAMPİYON OLURUZ"

Kaza geçiren takım arkadaşları Eren'in destekçisi olduklarını söyleyen Mehmet Akif Öz "İnşallah Eren için şampiyon oluruz. Eren'in destekçisiyiz sonuna kadar yanındayız, en büyük yerlere geleceğine bütün takım olarak inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"GOLLERİMİZİ ERENE HEDİYE ETTİK"

Amasya İl Özel İdarespor Kulübü antrenörü Levent Hırçın ise "Eren kaza geçirmemiş olsaydı bugün burada maçta oynayacaktı. Arkadaşlarıyla Eren'in moral ve motivasyonu için bir şeyler yapmak istedik. Aklımıza da maçta Erenin forma numarası olan 5'inci dakikada hepimizin sağ ayağını kaldırmanın en iyi fikir olduğunu düşündük. Gollerimizi Eren'e hediye ettik. Eren 5 numaralı formamızı giyiyordu. Bugün biz Eren'in formasını askıya aldık. Gol atan çocuklarımız da sevinçle koşarak gelip elimden Eren'in formasını alıp 'Eren senin için' diye seslendiler. Bugünkü gollerimiz Eren'e hediyemiz olsun" dedi.