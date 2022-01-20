Üye Girişi
Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı - Son Dakika

Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı

20.01.2022 16:52

AMASYA'da, geri geri giden trenin çarpması sonucu sağ ayağı kesilen futbolcu Eren Bulut (15), tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

AMASYA'da, geri geri giden trenin çarpması sonucu sağ ayağı kesilen futbolcu Eren Bulut (15), tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Futboldan kopmayacağını söyleyen Bulut, "Ampute Futbol Milli Takımı'na gideceğim. Ailemi iyi yerlere taşımak istiyordum. Onu da başaracağım" dedi.

Olay, 14 Ocak'ta Amasya Tren Garı'nda meydana geldi. Amasya İl Özel İdare spor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamayarak kesildi. Kazadan önce U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenilen Bulut, tedavisinin ardından taburcu edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü'nce tahsis edilen ambulansla Amasya'ya götürüldü.

'TRENİ HİÇ GÖRMEDİM'Futbola olan sevgisinin devam ettiğini belirten Eren Bulut, "Kazadan sonra da bu futbol sevgim hiç eksilmedi. İyileşeceğim, antrenmanlara son hızla devam edeceğim. Milli takıma gitmek istiyordum. Onu da gerçekleştireceğim. Ampute Futbol Milli Takımı'na gideceğim. Ailemi iyi yerlere taşımak istiyordum. Onu da başaracağım" dedi.Kazayı da anlatan Bulut, "Önümde arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşlarıma yetişmek için tren rayına atladım sonra uyandığımda başımda birileri vardı. Ambulans gelmişti, treni hiç görmedim, uyandığımda kafamı çevirdiğimde sonradan gördüm. Hatırlamıyorum ama galiba ayağım takıldı. O bölgenin kapatılmasını istiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Orası kapatılırsa zaten herkes üst geçidi kullanır" diye konuştu.Öte yandan eski hakem ve spor yorumcusu Bünyamin Gezer, Eren Bulut'u telefonla görüntülü arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Gezer, "Yılmak yok, seni milli takımda göreceğim inşallah. Sen iyileş, Ampute Futbol Federasyonu'na gideceğiz inşallah" dedi.

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Eren Bulut, hocasıyla 'kartal pençesi' yaparak fotoğraf çektirdi.


Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı
Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı
Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı
Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı
Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı
Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı
Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı
YORUMLAR
500

Futbol, Amasya, Milli, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı - Son Dakika


Danışmanı rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı: Siyasi hamleye dönüştürmek istiyorlar Danışmanı rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı: Siyasi hamleye dönüştürmek istiyorlar         
17:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
17:41 Danışmanı rüşvet alırken yakalanan Bilecik Belediye Başkanı: Siyasi hamleye dönüştürmek istiyorlar
17:39 Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek: Yapılan ayıp unutulmayacak
17:26 AYM, Yargıtay'ın esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdi!
17:20 Basketbol turnuvasından dönen öğrenciler kaza yaptı
17:19 Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar
17:08 Ete gelen zam vatandaşı perişan etti! Çocuklar ancak tavuk derisi yiyebiliyor
17:03 Galatasaray'dan kaptan Arda'ya şaşırtan teklif
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i trans birey oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:51:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement