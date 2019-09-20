Son Dakika Haberleri: Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi
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Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi

1 saat önce

Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendiESKİŞEHİR - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içerisinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinist için memleketleri Eskişehir'de tören düzenlendi.

Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi

ESKİŞEHİR - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içerisinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinist için memleketleri Eskişehir'de tören düzenlendi.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kaza sonrasında kılavuz trende bulunan makinistler Recep Tunaboylu ile Sedat Yurtsever olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Eskişehirli makinistler için Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.önünde tören düzenlendi.

Tren kazasında hayatını kaybeden 2 makinist için tören düzenlendi

Makinist, Bilecik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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