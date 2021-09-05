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Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş - Son Dakika

Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş

05.09.2021 17:20

Tekirdağ'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Fikret Korkmaz, kızının servis şoföründen hız nedeniyle şikayetçi olduğunu ve kendisine "Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz" dediği öğrenildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren Nebibe Korkmaz'ın, 3 yıldır tekstil fabrikasında görev yaptığı belirtildi.

Tren kazasında yaşamını yitiren kadın, babasına 'Kelle koltukta gidiyoruz' demiş

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Korkmaz için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Garaj Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Korkmaz'ın annesi Sevcan, babası Fikret, kız kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anne Korkmaz, kızının tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Tren kazasında yaşamını yitiren kadın, babasına 'Kelle koltukta gidiyoruz' demiş

"KELLE KOLTUKTA GİDİYORUZ"

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Fikret Korkmaz, kızının servis şoföründen hız nedeniyle şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım, 'Baba kelle koltukta gidip geliyoruz. Servis sürücüsü çok hızlı kullanıyor. Allah'a emanetiz' dedi bana" diye konuştu. Nebibe Korkmaz, cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nebibe Korkmaz'dan geriye 29 Haziran'da kutladığı doğum gününden görüntüler kaldı. İş yerinde arkadaşları tarafından doğum günü kutlanan Korkmaz'ın yaşadığı mutluluk görülüyor.

Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına Kelle koltukta gidiyoruz demiş
Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına Kelle koltukta gidiyoruz demiş
Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına Kelle koltukta gidiyoruz demiş
Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına Kelle koltukta gidiyoruz demiş
Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına Kelle koltukta gidiyoruz demiş
Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına Kelle koltukta gidiyoruz demiş

Fikret Korkmaz, Tekirdağ, Velimeşe, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tren kazasında hayatını kaybeden kadın, babasına 'Kelle koltukta gidiyoruz' demiş - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Orhan Yüksel: Servis araçlarının hız limiti yazılımla 90 km/h ile sınırlandırılmalı. İki servis fazla atacağım diye trafikte terör estiriyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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