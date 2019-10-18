Son Dakika Haberleri: Tren kazasında hayatını kaybeden Rektör Demirdağ'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Tren kazasında hayatını kaybeden Rektör Demirdağ'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Tren kazasında hayatını kaybeden Rektör Demirdağ'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

12 dakika önce

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın tren kazası sonucu hayatını kaybeden babası Cafer Demirdağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Tren kazasında hayatını kaybeden Rektör Demirdağ'ın babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın tren kazası sonucu hayatını kaybeden babası Cafer Demirdağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana gelmişti Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirdağ'dan (80), öğleden sonra haber alamayan ailesi arama çalışması başlattı. Rektör Demirdağ'ın kuzeni arama çalışması sırasında amcasını tren raylarının yakınında bahçede hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesin ardından bahçenin hemen üzerinden demiryolu geçtiği ve Demirdağ'a tren çarptığı tespit edildi.

Bugün baba Demirdağ için İzzetpaşa Camii'nde Cuma sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, FÜ Rektörü Kutbeddin Demirdağ, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, üniversite personeli, akademisyenler, öğrenciler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Demirbağ'ın cenazesi Asri Mezarlığındaki aile mezarlığına defnedildi.

(İHA)

Fırat Üniversitesi, Kutbeddin Demirdağ, Tren Kazası, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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