Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi - Son Dakika

Macaristan'ın Szabolcs-Szatmar-Bereg ilçesinde yer alan Nyircsaszar köyünde 2014 yılında tren kazası sonucu iki bacağını kaybeden Sandor C. isimli şahıs, 1 milyar forint (yaklaşık 2,8 milyon euro) tazminat almak için açtığı davada mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"KASTEN KENDİNİ TRENİN ALTINA ATTI"

Mahkeme, şahsın kazadan önce birçok sigorta şirketine yüksek riskli kaza ve hayat sigortası yaptırdığını belirterek, sigortadan para alabilmek için kendisini trenin altına attığına ve kasten sigorta şirketlerini dolandırmaya çalıştığına karar verdi. 7 yılın ardından 2 gün önce sonuçlanan davada, mahkeme Sandor C.'nin kazayı planladığına hükmetti.

CEZASI ERTELENDİ

Kararda, sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle iki bacağını da kaybeden Sandor C., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce suç işlemediği için Sandor C.'nin hapis cezası 2 yıl ertelenirken, 2 yıl içinde herhangi bir suç işlemesi durumunda hapis cezasını çekeceği bildirildi.

"KARARA İTİRAZ EDECEKLER"

Karar karşısında şoka uğrayan adam ve avukatı, karara itiraz etmek için hakimden 3 günlük süre istedi.