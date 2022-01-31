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Tren kazasında inanılmaz kurtuluş - Son Dakika

Tren kazasında inanılmaz kurtuluş

31.01.2022 13:28
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş

Denizli'de yoğun kar yağışıyla birlikte rayların üzerinde mahsur kalan aracını kurtarmak için son ana kadar çaba harcayan sürücü ve yanındaki yolcu, çarpışmadan saniyeler önce aşağıya atlamayı başardı.

Denizli'de yoğun kar yağışıyla birlikte rayların üzerinde mahsur kalan aracını kurtarmak için son ana kadar çaba harcayan sürücü ve yanındaki yolcu, çarpışmadan saniyeler önce aşağıya atlamayı başardı. Trenin sürükleyip götürdüğü araçtan son anda atlayan 2 kişinin, ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sefa Çalık idaresindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren raylarının üzerine mahsur kaldı. Çekici çağırarak araçta yakını ile beraber bekleyen Çalık, Afyonkarahisar'a giden trenin geldiğini görerek aracını kurtarmaya çalıştı. Son saniyelere kadar yaptığı manevra ile aracını kurtaramayan Çalık, ne yapsa başarılı olamadı. Hızla gelen treninin minibüse çarpmasına saniyeler kala Çalık ve yakını, kendisini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Minibüsü metrelerce sürükleyen tren, ardından durduktan sonra 2 saat boyunca seferine ara verdi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan inanılmaz kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trenin çarpmasına saniyeler kala minibüsten atlayan sürücünün son anda kurtulduğu, trenin aracı sürükleyip götürdüğü ve aracın diğer kapısından atlayan yolcunun da sürücünü yanına geldiği anlar yer aldı. - DENİZLİ

Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş

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Pamukkale, Denizli, Tren, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tren kazasında inanılmaz kurtuluş - Son Dakika


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