Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler - Son Dakika

Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler

21.10.2020 18:46

Edinilen son dakika gelişmesine göre Okul yerine mezara gittiler Tren kazasında ölen dayı yeğen ayrı mezarlara defin edildi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve hemzemin geçitte meydana gelen kazada ölen dayı yeğen, bu gün ayrı mezarlıklarda kılınan cenaze namazının ardından defin edildi.

Okul yerine mezara gittiler

Tren kazasında ölen dayı yeğen ayrı mezarlara defin edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve hemzemin geçitte meydana gelen kazada ölen dayı yeğen, bu gün ayrı mezarlıklarda kılınan cenaze namazının ardından defin edildi.

İslahiye ilçesi Kozdere mahallesinde misafir olarak dayısının evinde kalan Saadettin Ökkeş Kara, kendisine ait 77 AAJ 010 plakalı aracıyla okula gidecek yeğenleri 9 yaşındaki Zeynep Azra ve 6 yaşındaki Elanur Soysal'ı okula götürmek için aracıyla evden çıkmış, mahallede bulunan hemzemin geçitte yük trenin araca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve 9 yaşındaki yeğeni Zeynap Azra hayatını kaybederken, 6 yaşındaki Elanur ise ağır yaralanmıştı. Cenazeleri kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen dayı yeğen için cenaze töreni düzenlendi.

Olay yerinde dua mezarlıkta metanet

Kazada ölen dayı yeğen ayrı mezarlıklarda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İslahiye Fevzipaşa Mezarlığı'nda öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılınan Saadettin Ökkeş Kara, dualarla mahalle mezarlığında defin edildi.Kocasının son nefesini verdiği esnada olay yerinde yalnız bırakmayarak dua eden Hülya Kara, defin esnasında da mezarlığına gelerek kocasını son yolculuğuna uğurladı. Defin esnasında babasının mezarının başına gitmek isteyen kızını tutarak, yanına çeken Hülya Kara, teskin ettiği kızını defin boyunca gözünün önünden ayırmadı.

Yakınları son kez görmek istedi

Misafir olarak geldiği ilçede bulunan Fevzipaşa Mezarlığı'na tabut içerisinde getirilen Saadettin Ökkeş Kara'nın karısı Hülya Kara son kez kocasının yüzünü görmek istedi. Hülya Kara ve yakınları, son kez Sadettin Ökkeş Kara'nın yüzünü görmesinin ardından ise mezarlıktaki meydanda cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından ise Kara'nın cenazesi mahalle mezarlığına getirildi. Kocasını cenaze namazı ve defin anı esnasında yalnız bırakmayan Hülya Kara'nın metaneti dikkat çekti

Okul yerine mezara gitti

Dayısı ile birlikte çıktıkları okul yolunda meydana gleen trafik kazasında ölen 9 yaşındaki Zeynep Azra'nın içerisinde bulunduğu tabut ise son kez yaşadığı mahalleye getirildi. Kozdere Mahalle Mezarlığı'na götürülen Zeynep Azra,ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defin edildi. Zeynep Azra, dayısının defnedildiği Fevzipaşa Mezarlığı'na yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Kozdere Mahalle Mezarlığı'nda göz yaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Her iki caneze törenine de dayı ve yeğenin akrabaları, yakınları ve mahalleli katıldı.

Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler
Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler

Hülya Kara, Gaziantep, Cenaze, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik Ermenistan Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri ön safta kullanıyor ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Borsa 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak
Tuvaleti kullanan kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı Tuvaleti kullanan kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı         
19:28
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz         
19:08
İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti         
18:58
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Polis, intihara kalkışan genci bir anlık dalgınlığından yararlanarak kurtardı Polis, intihara kalkışan genci bir anlık dalgınlığından yararlanarak kurtardı         
18:18
Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı         
18:05
Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı         
15:46
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
15:08
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor         
13:49
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 19:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Okul yerine mezara gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei