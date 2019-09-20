Son Dakika Haberleri: Tren kazasında ölen makinistlere hüzünlü tören (2)
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Tren kazasında ölen makinistlere hüzünlü tören (2)

1 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİLERBilecik'te Yüksek Hızlı Tren hattını kontrole çıktıkları kılavuz trenle raydan çıkarak tünel duvarlarına çarparak hayatını kaybeden makinistler Recep Tunaboylu (37) ve Sedat Yurtsever (39) kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Tren kazasında ölen makinistlere hüzünlü tören (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİLER
Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren hattını kontrole çıktıkları kılavuz trenle raydan çıkarak tünel duvarlarına çarparak hayatını kaybeden makinistler Recep Tunaboylu (37) ve Sedat Yurtsever (39) kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Makinistlerden Recep Tunaboylu cenazesi Yeşitepe Mahallesi'ndeki Reçber Rıza Tarım Camii'nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Tunaboylu'nun yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından dua edilirken, Recep Tunaboylu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tren kazasında hayatını kaybeden diğer makinist Sedat Yurtsever ise Batıkent Mahallesi'ndeki Seyrantepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sevinç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Eskişehir, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:40 Kaynak: DHA
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