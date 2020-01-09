Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum gününde kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum gününde kabrini ziyaret etti

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in yakınları, doğum gününde kabrini ziyaret etti.

Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum gününde kabrini ziyaret etti, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in yakınları, doğum gününde kabrini ziyaret etti.


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar mevkiinde 25 kişinin hayatını kaybettiği. 328 kişinin de yaralandığı tren faciasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel, doğum gününde kabri başında anıldı. Anne Mısra Öz Sel, oğlunun mezarına sarılıp gözyaşı döktü. Törene Oğuz Arda Sel'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra tren kazasında hayatını kaybeden diğer vatandaşların yakınları da katıldı. Duaların okunmasının ardından oğlunun mezarına sarılıp gözyaşı döken anne Mısra Öz Sel'in feryatları yürek dağladı. - EDİRNE

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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