Son Dakika Haberleri: Tren Kazasında Yaşamını Yitiren Oğuz Arda Sel Anıldı

Tren Kazasında Yaşamını Yitiren Oğuz Arda Sel Anıldı

56 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Tren Kazasında Yaşamını Yitiren Oğuz Arda Sel Anıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Memleketleri Uzunköprü'de yakınlarını ziyaret etmeleri sonrası İstanbul'a gitmek üzere babası Hakan Sel'le bindiği trenin geçen yıl Çorlu'da kaza yapması sonrası yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in doğum gününde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Babasıyla yan yana mezarlarda yatan Oğuz Arda Sel'in mezarına, üzerinde adı ve vefat ettiği 9 yaşın sırt numarasının yazılı olduğu Uzunköprüspor forması bırakıldı.

Karanfillerle bezeli mezarı başında akrabaları göz yaşı döktü, dua okudu. Anne Mısra Öz, evladının mezarı başında gözyaşı döktü.

Anma törenine Oğuz Arda Sel'in dedesi Necmettin Sel, akrabaları, CHP Spor Kurulu üyeleri, CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Muhammer Çetiner, CHP Uzunköprü Belediye Başkan adayı Özlem Becan, Uzunköprüspor taraftar grubu üyeleri, Aşçıoğlu Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

CHP Spor Kurulu Başkan Vekili Salih Kurumlu, yaptığı konuşmada, Oğuz Arda'nın kısa yaşamında kendi öyküsünü yazdığını belirterek, ailenin hukuki mücadelesinde hep yanlarında olacaklarını söyledi.

Uzunköprü - İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Tren Kazası, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel
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