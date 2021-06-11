Üye Girişi
Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı - Son Dakika

Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

11.06.2021 09:36

2 gün önce seyir halindeki yolcu treninin vagonunun yerinden çıkması nedeniyle 62 kişinin yaşamını yitirdiği Pakistan'dan kahreden bir haber daha geldi. Belucistan eyaletinde, güneydeki Sindh eyaletinden dönen ve Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından en az 19 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısında Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazanın, Belucistan eyaletinin Khuzdar kentinde meydana geldiği aktarılırken, polis yetkilisi Hafeez Ullah Mengal, ölü ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

OTOBÜSÜN AŞIRI HIZLI OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Güneydeki Sindh eyaletinden dönen otobüsün aşırı hızlı olduğu, sürücünün virajı alamaması sonrası devrilerek şarampole yuvarlandığı kaydedildi.

Tren kazasıyla sarsılan Pakistan'dan bir kahreden haber daha! Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

TREN KAZASINDA 62 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde iki gün önce, sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkmış, ray üzerinde sürüklenen vagon karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı. Bu felakette 62 kişi vefat ederken, 100'den fazla insan da yaralanmıştı.

Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Pakistan, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı 09:51 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu 09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu 09:08 Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi 07:52 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Çok sayıda gözaltı var! 07:38 Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı 23:47 Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi 22:11 Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti 21:04 Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti

Son Dakika Haberleri
09:55 Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi
09:51 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı
09:40 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek
09:36 Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
09:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceği 9 konu
09:26 Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
09:08 Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu
08:30 Taliban, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma teklifini reddetti: Afganistan'dan çekilmelisiniz
07:51 Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi
07:38 Çok sayıda gözaltı var! "Nurişler" organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon
Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi Merkez Bankası, Beklenti Anketi'nin ismini değiştirdi         
09:56
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile Hayranlarına müjde! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile         
09:26
Karavanda katliam! 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp yaptıklarını anlattı Karavanda katliam! 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp yaptıklarını anlattı         
08:06
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak         
00:37
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum         
21:00
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 09:59:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement