Tren kazasıyla sarsılmışlardı! Pakistan'dan bir acı haber daha: Otobüsün devrilmesi sonucu 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

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Pakistan'ın güneybatısında Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazanın, Belucistan eyaletinin Khuzdar kentinde meydana geldiği aktarılırken, polis yetkilisi Hafeez Ullah Mengal, ölü ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

OTOBÜSÜN AŞIRI HIZLI OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Güneydeki Sindh eyaletinden dönen otobüsün aşırı hızlı olduğu, sürücünün virajı alamaması sonrası devrilerek şarampole yuvarlandığı kaydedildi.

TREN KAZASINDA 62 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde iki gün önce, sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkmış, ray üzerinde sürüklenen vagon karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı. Bu felakette 62 kişi vefat ederken, 100'den fazla insan da yaralanmıştı.